数々の修羅場を潜り抜けてきたSAKURAが、自身のオーディション当時を振り返った。

【映像】オーディション当時の宮脇咲良

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

スタジオで候補生たちの奮闘を見守っていたSAKURA（LE SSERAFIM）は、指原莉乃から「オーディションの課題だったダンスは覚えているか」と問われ、「私はもう、全く覚えてないです。何をしたかも覚えてない」と意外な回答を見せた。

その瞬間を集中しすぎるがあまり、当時の記憶が抜け落ちているというSAKURA。映像で見返しても「あれ、こんなんしてたんだ自分」と客観的に驚くほどだと明かすと、指原もヒコロヒーも「すっご」とただただ驚いていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。