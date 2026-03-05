3月2日、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが公式サイトで、新生活の朝を応援する『朝セブン』の実施を、3月5日から3月7日の3日間限定で行うと発表。セブンのおにぎりが100円に！？「朝セブンは、朝の食事を通じて一日のリズムを整えることを目的としており、朝5時から11時までの間、税抜359円以下のおにぎりやお寿司が値引きになる『おにぎり寿司スーパーセール』を行う予定です。この施策は北海道を除く全店舗が対象で、