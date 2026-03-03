アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイランの報復が激しくなる中、トランプ政権は2日、中東地域のアメリカ人に対し直ちに退避するよう呼びかけました。中継です。イランの報復攻撃が中東地域に広がっていることを受け、トランプ政権は深刻な安全上のリスクがあるとして中東全域を対象に退避を呼びかけました。国務省は2日、エジプトやサウジアラビア、バーレーンなど中東地域の15の国や地域に滞在するアメリカ人に対し、利用できる