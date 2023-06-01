記事ポイント1988年放送当時の2つの変身ベルト玩具のギミックを1つに統合した復刻リメイク版変身ポーズを認識してLED発光・回転・変身音が発動するアクションコントロール機能搭載プレミアムバンダイにて22,000円（税込）で予約受付中、2026年9月発送予定 バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『仮面ライダーBLACK RX』の変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイクした「アクションコントロール