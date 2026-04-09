記者会見するヘグセス米国防長官＝8日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は8日の記者会見で、イランが停戦を順守し最終的な戦闘終結に合意するのを確実にするため、中東で米軍を展開させ続ける考えを示した。対イラン軍事作戦が「歴史的で圧倒的な勝利だった」と主張し、イラン軍を数年にわたり戦闘できない状態に陥らせたと成果を誇示した。対イラン作戦で使用した米軍戦力は「全体の10％未