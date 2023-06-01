阪神は30日、育成選手の福島圭音外野手（24）と支配下契約を結んだと発表した。契約金1000万円、年俸420万円（金額は推定）。背番号は、藤川球児監督（45）が02〜04年につけた「92」に決まった。50メートル走5秒8の快足が武器の韋駄天（いだてん）は、チームがDeNAとのホーム開幕戦（京セラドーム）に臨む、きょう31日に1軍に合流することが決定的だ。記者会見場の福島に喜びに浸る暇はない。23年の育成ドラフト2位で入団して