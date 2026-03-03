『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、愛知県在住の会社員の女性（23）から「おなら」に関する依頼が届く。祖父母や兄から「屁（ぺ）」と呼ばれるほど、幼少期からおならをたくさんしていた依頼者。現在交際4年目の彼氏とは、付き合い始めてしばらくはおならを我慢していたが、半年が過ぎたある日、うっかりブリッとおならをしてしまった！ 「嫌われる！」とおそるおそる彼氏の顔を見ると、「もっと嗅ぎたい！」と満面の笑み。2発目をブホッと彼の顔面にお見舞いすると、「クサいね～」と喜んでくれたそう。そこから2人にとって、「おならをこいては嗅いでもらう生活」が日常になっていた。

彼が「クサい！」と悶絶し、転げ回る姿を愛おしく感じていた依頼者。ところが昨秋、「おならを嗅ぎたくない」「カップルでおならを嗅ぐのは普通じゃない」と、彼氏が突然おならを拒絶し始めた。彼の態度の急変ぶりに、「嫌われた…？」と不安を感じている依頼者の依頼内容は、「クサいを超えた、痛いくらいの、最上級のおならを届けて、彼氏の愛を確認したい」。「振られることも覚悟の上」と、並々ならぬ決意を固めている。

作戦を実行する前に、桂二葉探偵が依頼者のおなら力をチェックする。「もりもり出ます」と言うだけあり、四つん這いになってから数秒で放屁に成功。残念（？）ながら、「あんまにおわへんなあ」（二葉探偵）ということで、専門家の力を借りることに。

探偵局の医療顧問・谷先生曰く、クサいおならを出すためにはタンパク質の摂取が有効とのこと。ニンニクのオイル漬けとニンニクチューブ、鳥の唐揚げ、ゆで卵、プロテイン、炭酸水などを飲み食いした結果、確実におならのクサさがレベルアップした。依頼者も、特殊な装置で自分のおならのクサさを確認し、「痛いです！」「濃いです！」と手応えを感じているようだ。

作戦の決行場所は、付き合いたての頃にデートで訪れた「のんほいパーク（豊橋総合動植物公園）」に決定。二葉探偵の「密室の観覧車がいいのでは？」という提案を、依頼者が「ありです！ 逃げずに受け止めてもらえそう」と快諾する。「どんなフレーバーが出ても、全力で受け止めてもらいたいです」と、彼氏を待つ依頼者の顔はやや緊張気味だ。

依頼者と探偵、そしてテレビカメラが待ち構える場所に彼氏が到着。何も説明されていないので、明らかに困惑している。観覧車の中で2人きりになると、依頼者がすぐに本題に切り込んだ。「おならを嗅いでもらうことが最大限の愛情表現だった。それを断られて、嫌われちゃったのかなって。嫌だっていうのは、理由があるの？」とまっすぐに気持ちをぶつけると…。

返事は「くさいから」という拍子抜けするものだった。依頼者の強い想いを初めて知った彼氏は、これからもおなら（＝愛情）を受け止めることを約束。さすがに「今から」という要望には「どういうこと？」と躊躇したが、「顔つけて！」「鼻つけて！」という指示に「はい！」「つけたよ」ととっても従順。プウ～と放たれたおならに、彼氏が「くっさ！」と鼻を摘んでいる。タンパク質効果、絶大だ。

夕焼けが2人きりの時間と空間をロマンティックに彩る中、依頼者が2発目を発射した。「痛かったんだけど」と苦笑する彼氏に、依頼者は「それがしたかったの！」と大喜びだ。

ここで、モニタリングしていた二葉探偵と谷先生を驚かせる出来事が発生した。依頼者が「これからもおならをたくさんたくさん嗅いで、私と幸せな家庭を築いてくれませんか。お願いします」と、突然プロポーズをしたのだ。

その言葉をすぐに受け止めた彼氏は、「初めて会ったときから今までも、これからも、ずっと大好きという思いが変わらない。だから結婚してください」としっかりと結婚を申し込む。

「お願いします」「ありがとう」と言葉と握手を何度も交わし、ぎゅっとハグ。「おなら後でいいの？」という依頼者に、「俺ららしいんじゃないか？」と彼氏が笑う。2人の人柄が伝わる感動のプロポーズに、二葉探偵が「すごい！」と涙ぐむ。

職員さんたちの笑顔と拍手に迎えられた2人に、二葉探偵が「よかったねえ」と声をかけると、笑顔で「無事に（おならが）出ました」と返すナイスカップル。末永くお幸せに！

なお、この依頼VTRは、2月27日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。