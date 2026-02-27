GoogleはFirebaseやGoogleマップなどのAPIキーを「公開しても安全なAPIキー」として案内しています。しかし、同じキーを用いて管理者のGeminiにアクセス可能なことがTruffle Securityの調査によって判明しました。Google API Keys Weren't Secrets. But then Gemini Changed the Rules. ◆ Truffle Security Co.https://trufflesecurity.com/blog/google-api-keys-werent-secrets-but-then-gemini-changed-the-rulesFirebaseのドキ