Googleが「公開してOK」と案内していたAPIキーがGeminiの認証キーにもなっているせいで個人情報垂れ流し状態のウェブサイトが大量に存在

Googleが「公開してOK」と案内していたAPIキーがGeminiの認証キーにもなっているせいで個人情報垂れ流し状態のウェブサイトが大量に存在