ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の韓国初の公式ショップ「ちいかわショップ」が、2月27日（金）に、ソウルのショッピングセンター、アイパークモール 龍山店に誕生。「ちいかわショップ」公式Instagramで店内の様子が公開された。【写真】ステンドグラス風の入口もかわいい！韓国「ちいかわショップ」の様子ほか（7枚）■しばらくは事前予約制今回誕生する「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、アイパークモール