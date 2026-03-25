不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売する。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品が登場するほか、不二家の定番人気洋菓子もコラボパッケージで展開。見ても食べても楽しめる、かわいさ満載のコラボ商品を届ける。【写真】見つけたら超ラッキー！ちいかわの焼き印入りホームパイ■商品詳細『アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン