ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」は、4月10日（金）〜6月30日（火）の期間、新作メニュー「ラーメン豚 油そば」を、国内5店舗で発売する。【写真】癒される〜！ 「ラーメン豚 油そば」注文でもらえるステッカー■カニカマをトッピング今回発売される「ラーメン豚 油そば」は、カニカマをトッピングした、カスタマイズオーダー対象外の期間限定メニュー