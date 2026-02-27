Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が初の東西ドームツアーを開催することを、2月13日に都内で行った会見で発表。山田涼介のソロ活動活発化で“亀梨和也のトラウマ”再燃…Hey! Say! JUMPファン戦々恐々6月27、28日に京セラドーム大阪、7月25、26日にソロとして初の東京ドームで全4回公演を行い、20万人を動員予定という。ソロ活動本格化から約1年でドームツアーを行うことになったが、旧ジャニーズ事務所時代から、STARTOENT