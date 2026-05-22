“眼の専門家”・野口信吾氏が「眼と首のストレッチ」を伝授野球で「フライをうまく捕れない」「ミート率が低い」と悩む選手は、“眼の使い方”に原因があるかもしれない。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ野球選手までサポートする野口信吾さんは、眼の動かし方の基本を身に付ける「眼と首の左右ストレッチ」を紹介している。現代人は、顔を動かさずにものを眼で追うことが難しくなっているという。飛んで