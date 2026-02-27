SEVENTEENを含む5組のステージをVRで体感できる「VISION FESTA」が、西武渋谷店で開催されます。東京ドームシティ Gallery AaMoで話題になった企画が、上映内容と特典をアップデートして渋谷に再上陸です。開催は2026年2月26日（木）から4月5日（日）までで、会場は西武渋谷店モヴィーダ館です。 VISION FESTA「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - DIVE INTO THE STARS」 開催期間：2026年2月26日（