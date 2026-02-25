高松市午後6時15分ごろ 警察によりますと、25日午後5時ごろ、高松市の繁華街で2人が心肺停止の状態で見つかりました。 近所の人によりますと、2人は車の中で倒れていたということで、現場では警察が白いセダンを詳しく調べていました。