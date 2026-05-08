福岡・大牟田市でクレーン車が横転し、荷台に積まれていた鉄板の下敷きになった男性作業員1人が意識不明の重体となっています。8日午前8時すぎ、大牟田市草木で「クレーン車が倒れ、人が1トンの鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。警察によりますと、現場は大型蓄電池を設置する予定の用地で、約17トンの重りを吊り上げる作業中にクレーン車が横転。クレーン車に積まれていた鉄板2枚が落下し、60代の作業員の男性が巻き