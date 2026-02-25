¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¸õÊäÀ¸¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤â¡Ë2·î24Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æó¼¡¿³ºº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢»ä¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÈÂÐÀï¤À¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎAYANA¡Ê·¬¸¶ºÌºÚ¡¦18¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Îô¥¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¢»Ø¸¶