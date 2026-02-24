お笑いコンビ・ＥＸＩＴのりんたろー。兼近大樹、タレントの王林が２４日、都内で行われた「ＨＯＴＰＥＰＰＥＲＢｅａｕｔｙＡＷＡＲＤ２０２６」に登壇した。もっとも支持されたヘアサロンをエリア別に表彰するイベントで、りんたろー。は特別ゲストとして表彰を受けた美容師にトロフィーを授与した。トークショーでは２３年１１月に妻・本郷奈との間に誕生した第１子の長男にさせたい髪形について言及。「２歳半