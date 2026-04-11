美容室に行くと、カットの最中やカット後に自分のヘアスタイルを撮影している人がいます。中にはSNSの映えを優先するあまり、店のスタッフや他の利用客が写り込んでしまうことがあるようですが、周囲への配慮が欠けてしまうこうした行為に対し、美容師はどのように感じているのでしょうか。SNS投稿時に担当の美容師の名前を公表しても問題ないかも含め、撮影時の注意点について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネ