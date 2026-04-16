京都府南丹市で行方が分からなくなっていた安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件。4月16日未明、結希くんの義理の父・安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕された。義父は事情聴取に対して、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、さらに殺害も認める供述をしているという。【安達容疑者の写真】→卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」容疑者は、結希くんの母親の職場でもある京丹波の工