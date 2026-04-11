今のヘアスタイルにマンネリを感じたら、顔まわりのレイヤーやシルエットで小顔見えが狙える「大人のウルフヘア」に挑戦してみて。トップのふんわり感と襟足の外ハネでくびれを作ることで、メリハリのある垢抜けスタイルに。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、そんなウルフスタイルをご紹介します。 どこから見ても小顔なネオウルフ 渋谷の「W - TOKYO」代表@motoshi_wtokyo_wolfさんの手がけた「小顔