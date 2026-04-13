ヘアスタイルのシルエットに悩む大人世代には、首元できゅっと締まる、トレンドのくびれヘアがおすすめ。トップのふんわりとした丸みと毛先の動きが合わさることで、どこから見ても美しい立体的なフォルムが楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ見えが叶いそうなくびれヘアをご紹介します。 透明感ブラウンのくびれミディ 肩下でベースを外ハネに整えた、軽快なミディアムヘアです。