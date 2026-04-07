ボブは少しの工夫で印象が大きく変わるスタイル。レイヤーやくびれ、毛先の扱い方次第で、無理なく今っぽさを取り入れられます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいボブを集めました。自分に似合うスタイル探しに役立ててください。 動きを仕込んだプチウルフボブ トップをラフに動かし、全体をコンパクトにまとめたプチウルフボブです。ミルクティカラーがニュアンスウ