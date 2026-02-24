米国男子ツアー「ジェネシス招待」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見今大会を28位タイで終えた松山英樹は賞金13万6500ドル（約2111万円）を加算したものの、ランクは4位から8位（205万3970ドル/約3億1784万円）に後退。45位で大会を終えた久常涼は、5ランクダウンの15位（157万3177ドル/約2億4343万円）となった。同大会でツアー初優勝を挙げた26歳の