松山英樹は8位に後退 ブリッジマンがツアー初優勝で首位浮上【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「ジェネシス招待」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
今大会を28位タイで終えた松山英樹は賞金13万6500ドル（約2111万円）を加算したものの、ランクは4位から8位（205万3970ドル/約3億1784万円）に後退。45位で大会を終えた久常涼は、5ランクダウンの15位（157万3177ドル/約2億4343万円）となった。同大会でツアー初優勝を挙げた26歳のジェイコブ・ブリッジマン（米国）が400万ドル（約6億1900万円）を獲得。賞金ランキングでも521万6960ドル（約8億734万円）で1位に躍り出た。前戦の「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」を制したコリン・モリカワ（米国）が422万5472ドル（約6億5386万円）で2位。クリストファー・ゴッタラップ（米国）が357万6375ドル（約5億5356万円）を稼ぎ、ここまでがトップ3。4位に世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、5位にミンウー・リー（オーストラリア）と続いた。
