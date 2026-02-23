（台北中央社）台湾株式市場は旧暦新年最初の取引日となった23日、取引開始から株価が値上がりし、主要株価指数の加権指数の終値は前営業日比167.55ポイント（0.5％）高の3万3773.26と史上最高値を更新した。取引中、加権指数は一時3万4212.38ポイントまで上昇し、初めて3万4000ポイントの大台を突破した。主力株の台湾積体電路製造（TSMC）は前営業日比15元安の1900元で取引を終えた。取引時間中は一時、上場来高値の1935元まで上