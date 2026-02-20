宮城県仙台市で、いわゆる「ソープランド」が入居していたビルが売りに出されている──。河北新報オンラインなどが報じている。ビルは「売りビル 3億円」と記された白いシートに覆われ、1月30日付で売りに出されたという。これと時期を同じくして、全国各地にあるソープランドや関連施設についても、大規模な売却情報が広まっている。ソープランドをめぐっては「新規開業が不可能」との指摘もある。売りに出されたソープランドに