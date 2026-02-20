コンビニ大手が、客室乗務員の監修による地域限定のスイーツなどをコンビニで販売すると発表しました。【映像】コンビニと航空会社がコラボした商品コンビニ大手のローソンは航空大手・日本航空グループの客室乗務員や機内食の開発チームが監修したスイーツなど12の商品を販売すると発表しました。ローソンの定番となっているロールケーキが全国8地域のご当地食材とコラボし、それぞれの地域限定で発売されるということです