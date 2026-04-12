​​「今日は頑張ったから、ちょっとだけ甘いものを…」そんな日に手に取りたくなるのが、コンビニのシュークリーム。でもふと頭をよぎるのが、「これ、太らないかな？」という罪悪感ではないでしょうか。一方で、せっかくのご褒美なら、しっかり満足したいのも本音ですよね。そこで今回は、コンビニ大手3社（セブン・ファミマ・ローソン）の100円台のWクリームシュー（カスタード＋ホイップ）に絞って、・「罪悪感