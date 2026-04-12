キリンビバレッジは、イギリスで楽しまれているというモーニングティーの文化に着目して朝専用の「午後の紅茶」をローソンと共同開発した。商品名は「午後の紅茶アイスミルクティーデモーニング」。4月14日、ローソン限定で発売される。「午後の紅茶」発売40周年を記念した動きで、紅茶に馴染みのない層へのアプローチや紅茶の飲用シーンの拡大が目的。同商品は、全茶葉のうちディンブラ茶葉を10％、ウバ茶葉を20％ブレン