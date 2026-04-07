ローソンは「からあげクン」40周年を記念し、4月7日から順次、新フレーバー3種を発売する。同時に、2024年の累計販売数が2億8,689万8,542食となり、3月5日に「もっとも販売されている揚げたてからあげブランド」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。40周年を迎えるとともに、ギネス世界記録に認定された「からあげクン」○からあげクン40周年を記念した新商品がぞくぞく登場1986年4月15日に発売されたローソンのオリ