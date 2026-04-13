世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、「スター・ウォーズの日」（5月4日）をはさんだ、4月24日から5月7日までの間、全国9か所の劇場でシリーズ全11作品の一挙上映が実施される。【画像】驚きの重量感！べスカー仕様のムビチケ上映されるのは、エピソード1から9までの本編に加え、公開から10周年の『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ス