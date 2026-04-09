アイドルグループ“FRUITS ZIPPER”をモチーフにした「一番くじ FRUITS ZIPPER ねえ？ねえ？ねえ？わたしの一番くじに気付いてる？」が、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】限定衣装のビジュアルをじっくり堪能！B賞の「アクリルボード」など景品一覧■くじ券の裏面もスペシャル仕様今回登場するのは、限定衣装の撮りおろし素材をふんだんに使用した、FRUITS