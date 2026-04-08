ローソンストア100は、関東エリアで先行実施した対象となる本体価格120円（税込130円）のおにぎり各種を本体価格100円（税込108円）で販売する値下げ施策の好評を受け、15日より、全店にて本施策を拡大展開する。【写真】定番の具がずらり！対象商品5種関東エリアでの先行販売の結果、対象商品の販売数が2月対比で約200％を記録するなど、想定を大きく上回る実績となった。この先行販売での確かな手応えを受け、全店舗への施策