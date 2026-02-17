バングラデシュ・ダッカで記者会見後、ピースサインをするラーマン氏＝14日（共同）【ニューデリー共同】12日のバングラデシュ総選挙で第1党になったバングラデシュ民族主義党（BNP）のタリク・ラーマン党首（60）が17日、首都ダッカの議会で宣誓し首相に就任した。閣僚も選任され新政権が発足。2024年の政変で崩壊したハシナ前政権下で国内に分断が生じており、融和と政治の刷新が課題となる。BNPが政権を握るのは約20年ぶり