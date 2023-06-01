【北京共同】中国の王毅外相は15日、イランのアラグチ外相と電話会談した。王氏は米イスラエルとイランの戦闘で封鎖状態に陥ったホルムズ海峡に関し、沿岸国としてのイランの権益は尊重されるべきだとしつつ「国際的な航行の自由と安全は保障されなければならない」と訴えた。正常な航行回復を国際社会が呼びかけていると強調した。中国外務省が発表した。王氏はイランの現状について「戦争が平和に変わる重要局面にある」との