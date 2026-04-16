様々な著名人などがボランティアで参加している、ユニクロの「PEACE FOR ALL」。世界の平和を願うチャリティTシャツプロジェクトで、新コレクションが続々と登場しています。2026年4月17日から販売を開始する3つの新作の中には、映画や演劇などで日本のエンタメ業界をけん引する「東宝株式会社」の名前が。今この新作Tシャツが、東宝の看板ともいえる「帝国劇場」のファンを中心に、注目を集めています。「飾りたい...」「次の参戦