記事のポイント ロレアルがアップサイクル原料企業のP2に投資し協業を進めている。 木材廃棄物などを活用し高機能な美容原料を開発している。 循環型経済を実装する原料改革が業界変革を後押ししている。 米コネチカット州に本拠を置く化学製造企業、P2サイエンス（P2 Science）は、ひそかに美容業界の「秘密兵器」になりつつある。同社は、アップサイクルされた原料と「グリーンケミストリー（有害物質を含まない配合に重点を置く