2月11日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。ここでMCとして登場した浜田雅功の“異変”に、注目が集まっている。「この番組は、浜田さんをMCとして、芸人たちが持ち寄った様々な“説”を検証していく内容です。少々過激なドッキリなども企画されることで人気を博してきました。ただこの日に注目されたのは、それらの説だけではありませんでした。多くの視聴者がSNSで『浜田さんヒゲ姿だ』という声を上げたのです