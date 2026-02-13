元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１３日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、安倍晋三元総理から参院選の出馬を打診されていたことを告白。隣に座る高嶋ちさ子が口をポカンと開け絶句した。一茂は両親、安倍晋三元総理、ジャンボ尾崎氏が夢に出てきてニコニコ笑っていた…という体験を告白し「安倍元総理とも何回か食事をしたことがあって」と切り出した。そして「時効だから言うけど、当時安倍さん、最初は幹事長を