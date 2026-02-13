モデルプレス＝2026/02/13】日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（13日はよる7時〜）の公式X（旧Twitter）が12日に更新された。Aぇ! groupの末澤誠也の未公開トークに反響が寄せられている。【写真】女性に間違われ連絡先を聞かれたSTARTOアイドル◆末澤誠也、ランニング中に女性に間違われる今回、同アカウントは「SNS限定 未公開SPトーク！」「末澤誠也（Aぇ! group）さんが最近沸騰していることは？」として、13日