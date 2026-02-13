東京・新宿の歌舞伎町にある飲食店に侵入し現金を盗んだとして、警視庁は13日、窃盗と建造物侵入の疑いで、いずれも米国籍で米海兵隊岩国航空基地（山口県岩国市）所属の26歳と20歳の男性海兵隊員2人を書類送検した。捜査関係者によると、昨年秋ごろから各地で計十数件の窃盗を繰り返した疑いがあり、被害額は1千万円以上とみられる。書類送検容疑は昨年12月24日午前、歌舞伎町の飲食店2店のレジから現金計2万7千円を盗んだ疑