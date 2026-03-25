陸上自衛隊に所属する男が日本の中国大使館に侵入した事件を受け、中国メディアは「日本で極右思想がまん延し、軍国主義が復活している」と指摘しました。陸上自衛隊の三等陸尉・村田晃大容疑者が24日、東京・港区の中国大使館に侵入したとして建造物侵入の疑いで逮捕された事件について、中国共産党系の「環球時報」は25日、「これは単なる個人の過激な事件ではなく、日本での極右思想のまん延と軍国主義の復活という厳しい現実を