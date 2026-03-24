２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の在日中国大使館の敷地内に２０歳代の男が侵入し、同大使館職員に取り押さえられた。所持していた身分証から男は陸上自衛隊員とみられ、警視庁が建造物侵入などの疑いで事情を聞いている。捜査関係者によると、同大使館の敷地内からは男が持ち込んだとみられる刃物１本が見つかった。同大使館職員にけがはなかった。現場は東京メトロ麻布十番駅の西約８００メートルのマンションなどが立