けさ、東京・港区の中国大使館の敷地内に自衛官の身分証を持った男が侵入し、警視庁が身柄を確保したことがわかりました。【写真を見る】中国大使館敷地内に侵入か…自衛官の身分証持つ男を確保敷地内で刃物1本発見中国外務省は「厳正な申し入れを行い強く抗議」捜査関係者によりますと、午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に自衛官の身分証を持った男がいるのを大使館の職員が見つけ、警視庁に連絡しました。かけつけた警