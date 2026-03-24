陸上自衛官が東京にある中国大使館に侵入したとして逮捕されました。【写真を見る】「大使に面会して意見を伝えるため」中国大使館に侵入した疑いで陸上自衛官の男(23)を逮捕植え込みから刃渡り約18センチの刃物見つかる警視庁警視庁公安部によりますと、午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に自衛官の身分証を持った男がいるのを大使館の関係者が見つけ、取り押さえました。男は陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田