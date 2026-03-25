東京都港区の中国大使館に24日朝、陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が刃物を持って侵入し、取り押さえた大使館側が警視庁に引き渡した。警視庁は同日夜、村田容疑者を建造物侵入容疑で逮捕。自衛隊幹部が凶器を持って公館に入ったことで、日本への圧力を強めている中国は態度を一層硬化させている。 〈画像〉幹部自衛官が侵入した現場 「聞き入れられなければ自決しようと考えていた」 外国公館が集まる港区元麻布の