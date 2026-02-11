タレントの若槻千夏（41）が10日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。アンチの存在について語った。SNSに関する心理テストで「あなたのSNSにアンチコメントがつきました。あなたの反応は？」というテストが出題された。若槻は「スルーする」と回答した。ゲストのMON7A（もんた、18）は「即決ですね」と答え「あおり返す」と答えた。若槻は「若さと強さ！」と笑うと「私はスルーする」と