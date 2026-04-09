タレントの若槻千夏（41）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。タプライベートでも親交があるタレントの指原莉乃（33）から言われた、ショックな一言を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。出演者たちの交友関係の話題となり、若槻は「私はさっしー（指原